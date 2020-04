La nuova featurette di Home Before Dark ci mostra la vera storia di Hilde

Dopo aver visto il primo trailer di Home Before Dark vi segnaliamo questo nuovo video incentrato sulla figura di Hilde, giovane protagonista dello show presente nel catalogo di Apple TV+ e che farà a breve il suo debutto.

Nel filmato, che potete trovare in calce alla notizia, scopriamo la storia della protagonista delle puntate, interpretata da Brooklyn Prince, famosa per il suo ruolo in "The Florida Project", Un Sogno chiamato Florida in italiano. Nel corso degli episodi seguiremo Hilde Lysiak, una bambina appassionata di giornalismo, mentre indaga su una serie di omicidi avvenuti in una piccola cittadina dello stato di Washington. Le vicende dello show sono ispirate alla vera storia di Hilde, diventata una delle più giovani iscritte all'ordine dei giornalisti grazie alla sua decisione di seguire in prima persona un caso di omicidio avvenuto vicino casa sua.

Insieme a Brooklyn Prince troveremo anche Abby Miller, Louis Herthum, Michael Weston, Kylie Rogers e Joelle Carter, alla regia sarà presente invece Jon M. Chu, mentre i creatori e showrunner della serie sono Dana Fox e Dara Resnik. La serie sarà disponibile a partire dal prossimo 3 aprile, se volete vedere in azione Brooklyn Prince vi segnaliamo la nostra recensione di Un Sogno Chiamato Florida, con la protagonista di Home Before Dark.