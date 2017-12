Nuova Featurette per festeggiare il rinnovo di Marvel's The Punisher per la season 2!

La characterdiffusa da, parla, nello specifico, della vicenda di Frank Castle , da quando il personaggio è stato introdotto in Marvel's Daredevil 2, fino allo sviluppo successivo della sua stagione "solo". Date un'occhiata!

Allerta possibile Spoiler!

Dopo questa fantastica introduzione al personaggio di The Punisher, avvenuta in Daredevil e la cui storia ha appassionato moltissimi spettatori su Netflix lo scorso mese, non tutti si aspettavano che venisse rinnovata, più che altro perché, avendo compiuto la sua vendetta, forse il servizio di streaming avrebbe potuto optare per una Limited Series cosa, che, per fortuna non è avvenuta.

Il successo è stato tale da aver chiesto il rinnovo immediatamente, ad un solo mese dal rilascio sulla piattaforma di streaming digitale. Cosa che, naturalmente, non è successa per Marvel's The Defenders che, per ora, resta in forse, non essendo stata particolarmente seguita.

Per festeggiare in coincidenza con la notizia del rinnovo, Marvel e Netflix hanno rilasciato anche questa lunga featurette della stagione 1, dove si vede tutto il cast principale, inclusi Jon Bernthal, Ebon Moss-Bachrach (Micro), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Ben Barnes (Billy Russo) e lo showrunner Steven Lightfoot.



Sinossi: "Dopo gli eventi della seconda stagione di Marvel’s Daredevil, Frank Castle (Jon Bernthal) è in fuga e commette ogni crimine necessario nei panni di The Punisher per vendicare l’omicidio della sua famiglia."

Che ne dite? Siete contenti del rinnovo di Marvel's The Punisher per una nuova stagione?