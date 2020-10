Nuova fiamma per Stefano De Martino: ecco di chi si tratta

Il settimanale di Chi di Alfonso Signorini ha paparazzato Stefano De Martino con con Mariacarla Bosconotop model che ha avuto uno frequentazione con il rapper Ghali. I due sono stati avvistati per le strade di Milano dopo aver trascorso insieme alcuni giorni in un romantico resort del Trentino Alto Adige.

Dopo la burrascosa rottura con Belen Rodriguez, il ballerino napoletano non si era mai mostrato in compagnia di altre donne ma, ora sembra aver finalmente voltato pagina. De Martino che nel corso dell'estate era stato al centro del gossip per il suo triangolo amoroso sembra molto sereno al fianco della sua nuova fiamma che ha lavorato per i brand più noti della moda potendo vantare anche un forte legame con la super top model Irina Sahyk.

Intanto Belen vive felicemente alla luce del sole la sua storia con Antonio Spinalbese, il giovane hairstylist dei Vip del quale sembra essere sempre più innamorata. Il ragazzo le ha addirittura organizzato una strepitosa festa a sorpresa per il suo compleanno, permettendo alla showgirl di ritrovare quel sorriso che ormai da tempo sembrava perduto. Belen e Stefano continuano a frequentarsi ovviamente per il bene del piccolo Santiago, ma i rapporti tra i due non sembrano essere proprio idilliaci. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.