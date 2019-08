Una nuova foto dal backstage di Titans ci mostra il look di Deathstroke senza maschera

Eccoci anche oggi con una nuova foto dal dietro le quinte della seconda stagione di Titans, la serie DC sui giovani supereroi. Ma che supereroi potranno mai essere senza un supervillain? Diamo quindi un'occhiata più da vicino al Deathstroke di Esai Morales.

Che uno dei personaggi più chiacchierati dell'imminente stagione di Titans sarebbe stato Deathstroke, non vi era probabilmente alcun dubbio, e ne abbiamo avuto un'ulteriore riprova nei giorni scorsi, con i focus sul suo personaggio in una modifica del poster ufficiale da poco diffuso.

Oggi, un nuovo scatto dal backstage fornitoci dall'hairstylist Stacie Merriman, e ripostato su reddit da terzi, ci mostra il look di Slade Wilson (interpretato da Esai Morales), l'uomo dietro la maschera di Deathstroke.

Come potete vedere, e come rimarcato anche dalla Merriman nella caption della foto, Morales sfoggia una chioma brizzolata e il caratteristico pizzetto, mentre non sappiamo ancora se indosserà l'altrettanto caratteristica benda all'occhio.

Un utente di reddit ha commentato sotto il post ricondiviso sulla piattaforma: "Giuro, se gli danno anche la benda, è davvero identico alla versione di Young Justice del suo personaggio. Chi si è occupato del casting ha fatto davvero bene a scegliere lui".

E voi siete d'accordo? A pelle, vi piace Esai nei panni dell'iconico villain? Fateci sapere nei commenti.

La seconda stagione di Titans farà il suo debutto in America il 6 settembre.