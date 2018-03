Nuova foto spoilerosa di Yo-Yo Rodriguez da Agents of S.H.I.E.L.D. 5

Anche se un rinnovo per una sesta stagione sembra sempre più improbabile, la quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. continua ad andare in onda sul network statunitense ABC (mentre in Italia va in onda su Fox).

ATTENZIONE! SPOILER!

In uno degli ultimi episodi, Elena 'Yo-Yo' Rodriguez a.k.a. Slingshot (Natalia Cordova-Buckley) ha perso entrambe le braccia per mano della misteriosa Ruby (Dove Cameron). E, come nei fumetti originali, ora Yo-Yo avrà due braccia meccaniche. I Marvel Studios hanno diffuso, tramite IGN, una prima foto ufficiale del personaggio con le braccia meccaniche: la trovate qui sotto.

Riguardo questa stagione, Jed Whedon ha dichiarato: "l'anno scorso è stato un anno pienissimo. Abbiamo avuto un sacco di cose in ballo. Abbiamo creato la realtà alternativa. Abbiamo inserito Ghost Rider. Abbiamo prodotto gli LMD. Perciò, avendo creato due versioni diverse di noi stessi e versioni alternative, ci siamo ritrovati a pensare: Cosa possiamo fare di completamente diverso?". "La frase di Mack riflette ciò che stavamo pensando nella stanza degli autori. Si gira verso Coulson e dice "Siamo nello spazio. È l'unica cosa che non abbiamo ancora fatto. "Quindi era decisamente un'area da inserire che stavamo contemplando da un po' di tempo." ha continuato Maurissa Tancharoen.

In Italia, Agents of S.H.I.E.L.D. riprenderà questo 4 aprile con l'episodio 100.