La nuova foto di The Falcon and The Winter Soldier ci svela chi sarà il nuovo Cap

Il finale di Avengers: Endgame ci aveva lasciato con alcune certezze sul futuro del Marvel Cinematic Universe, tra cui il nome del prossimo Captain America: secondo la volontà di Steve Rogers, infatti, sarebbe toccato a Sam Wilson l'onore e l'onere di imbracciare lo scudo più famoso del mondo.

Qualche sospetto era già nato però all'epoca dell'annuncio di The Falcon and The Winter Soldier: perché chiamare ancora il personaggio di Anthony Mackie con il suo vecchio nome e non affibbiargli definitivamente il titolo di Captain America?

Le nuove immagini trapelate dal set della serie sembrano fornirci una spiegazione: nell'immagine che sta circolando su Twitter vediamo infatti il personaggio di Wyatt Russell indossare il costume che fu di Steve Rogers con annesso scudo. Cosa vuol dire tutto ciò?

Le indiscrezioni che stanno circolando, e che sembrano a questo punto piuttosto realistiche, parlano di un Sam Wilson al quale il governo americano toglierà lo scudo lasciatogli in eredità dall'amico, preferendo che a fregiarsi del titolo di Captain America sia il loro prescelto John Walker, interpretato appunto da Russell.

L'arco narrativo coperto dalla serie ci porterà quindi con ogni probabilità a scoprire in che modo Sam tornerà in possesso dello scudo, per divenire a questo punto non più il secondo, bensì il terzo Captain America della storia (in vista, magari, di un prossimo standalone sul personaggio).

Voci sempre più insistenti parlano intanto della possibile apparizione dei Thunderbolts in The Falcon and The Winter Soldier; un leak sembra invece aver svelato il nome del villain di The Falcon and The Winter Soldier.