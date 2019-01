Nuova occhiata al costume di Batgirl... nella serie tv sulle Birds of Prey

Prima ancora che Birds of Prey diventi una pellicola cinematografica in uscita il prossimo anno (con Harley Quinn protagonista), la proprietà è stata sviluppata come show televisivo dalla Warner Bros. Television nel 2002.

Ed ora arriva in rete una nuova occhiata al costume di Batgirl creato per quello show tramite una foto 'dietro le quinte' inedita su Twitter: la trovate qui sotto.

Ad interpretare Batgirl nel serial tv sulle Birds of Prey era l'attrice Dina Meyer che aveva il ruolo principale di Barbara Gordon a.k.a. Oracolo. Al suo fianco c'erano Ashley Scott nel ruolo di Helena Kyle alias la Cacciatrice e Dinah Redmond/Dinah Lance (l'attrice Rachel Skarsten). Nello show erano presenti anche Alfred Pennyworth (Ian Abercrombie) e la Dottoressa Harleen Quinzel prima di diventare Harley Quinn, interpretata dall'attrice Mia Sara.

La serie non tentava di allontanarsi dal mondo fumettistico e, infatti, nella sua prima stagione aveva ospitato personaggi come Batman, il Joker, Catwoman e Clayface. Il pilot dello show fu uno dei più guardati del network da anni, ma gli episodi successivi persero spettatori continuamente portando The WB a chiudere la serie dopo una sola prima stagione composta da 13 episodi.