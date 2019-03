Nuova occhiata ai costumi di Catwoman e Joker di Gotham in alcune immagini leaked

Mancano due soli episodi prima dell'arrivo del gran finale di Gotham 5, che sono poi I'm Bane e They Did What?, ma prima della conclusione della serie a marchio Fox creata da Bruno Heller ecco sbarcare online alcune nuove foto leaked dedicate al look finale del Joker e a quello di Catwoman.

Da queste nuove immagini trapelate potrebbe arrivare innanzitutto la conferma di un salto temporale importante tra il penultimo e l'ultimo episodio, The Beginning. L'indizio sarebbe legato (come già spiegato) a Catwoman, che a quanto pare nel serie finale non avrà più il volto della giovane Camren Bicondova ma di Lili Simmons, che erediterà il ruolo in veste più anziana ed esperta, così da dare anche credibilità al salto temporale.



David Mazouz sarà la voce e anche il corpo dietro maschera e mantello del Cavaliere Oscuro, ma anche lui verrà sostituito nelle scene d'azione, per rendere più fluido e possente lo stile di combattimento di Batman. Sbarcano online anche due nuove immagini del Joker ormai sfregiato e "completo" interpretato da Cameron Monaghan. Il focus in questo caso è soprattutto negli occhi, rosso vivo, iniettati di sangue e odio, davvero spaventosi.



Il decimo episodio di Gotham, I'm Bane, andrà in onda sulla Fox il prossimo 21 marzo.