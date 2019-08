Nuova occhiata al look di Chelsea T. Zhang come Ravager in Titans 2

Dopo aver ammirato il promettente full trailer ufficiale della seconda stagione di Titans, serie originale targata DC Universe, dove è apparsa in azione anche la Ravager di Chelsea T. Zhang, ecco che adesso l'attrice torna a mostra il suo look nei panni del personaggio in delle nuove foto dal backstage.

Capelli argentati e mossi, volto bellissimo e orientale ma senza benda sull'occhio: è così che appare la Zhang in queste foto, che sono solo un breve anticipo di uno dei nuovi personaggi della stagione, che arriverà insieme ad Aqualed e Superboy, tra gli altri.



Ecco cosa accadrà nella prima puntata inedita della serie: "La premiere della seconda stagione riparte dai catastrofici eventi della prima. Dopo che il padre di Rachel, Trigon, è riuscito a controllare Dick e a portarlo dalla sua parte, ora tenterà di fare lo stesso con gli altri supereroi. Dop aver ammaliato tutti i loro amici, Rachel e Gar dovranno affrontare i poteri di Trigon in una battaglia disperata".

Come sapete la stagione d'esordio delle avventure di Robin e degli altri Titani si è conclusa in modo decisamente brusco, lasciando l'amaro in bocca ai fan, ansiosi di scoprire come riusciranno a sconfiggere il padre di Rachel. Il personaggio interpretato da Teagan Croft inoltre è la protagonista delle prime foto ufficiali prese dal set della serie: nelle immagini possiamo vedere il nuovo look di Raven, inoltre scopriamo che alcuni dei suoi amici sono sotto il controllo del padre Trigon. Infine pare che nella seconda stagione Michael Mosley entrerà a far parte del cast di Titans.

Ricordiamo che potremo vedere le puntate inedite dello show a partire dal prossimo 6 settembre su Netflix.