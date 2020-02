Nella nuova puntata di Star Trek: Picard debuttano la nave e l'equipaggio di Jean-Luc

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della terza puntata di Star Trek: Picard la serie è appena entrata nel vivo dell'azione, mostrandoci finalmente in azione il nuovo equipaggio che accompagnerà il personaggio di Patrick Stewart nel suo viaggio.

Se non avete ancora visto la puntata ma siete lo stesso curiosi di rivedere Jean-Luc al comando di una nave, in calce alla notizia è presente una foto che ci mostra il protagonista insieme al pilota Cristobal Rios, detto anche "Cris", incaricato di guidare l'astronave chiamata "La Sirena". Insieme a loro troveremo la dottoressa Agnes Jurati, esperta di vita cibernetica e che ha deciso di seguire Picard nel suo viaggio, e Raffi Musiker, primo ufficiale deciso a scoprire il responsabile della scomparsa del dottor Bruce Maddox. È un gruppo molto diverso rispetto a quello protagonista di "The Next Generation", ma siamo sicuri che nel corso delle prossime puntate rivedremo alcuni dei volti noti dell'universo di Star Trek.

Nel frattempo lo showrunner di Star Trek: Picard ha spiegato alcuni errori di continuity presenti nelle puntate della serie in onda su Amazon Prime Video, e le cui dieci puntate che compongono la prima stagione vengono pubblicate ogni giovedì a cadenza settimanale sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos.