La nuova puntata di The Flash sarà dedicata a San Valentino

Dopo la puntata successiva a Crisi Sulle Terre Infinite intitolata Marathon, è arrivato il momento per un episodio dedicato al tema dell'amore. Ecco la sinossi di Love is a battelfield.

In molti credevano che il Flash di Grant Gaustin sarebbe andato incontro ad un destino spiacevole durante gli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite. Invece ad essersi sacrificato eroicamente per poter resettare il multiverso è stato Oliver Queen.

Dal canto suo Barry Allen deve ora riprendere il passo e abituarsi ad una nuova realtà, comunque piena di insidie. L'undicesima puntata avrà però un tema particolare, dato che in America uscirà a ridosso della nota festa degli innamorati. In Love Is A Battelfield il protagonista e Iris (Candice Patton) hanno in mente di organizzare una cena a lume di candela proprio per San Valentino, ma il loro piano va in fumo a causa di un particolare villain: Amunet, la spietata signora del crimine. Una parte della puntata sarà dedicata anche a Frost aiuterà Allegra a riconciliarsi con un vecchio amore.

Dopo gli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite tocca a Barry Allen prendere il ruolo di leadership che è stato di Arrow. Della questione ha parlato lo showrunner di The Flash Eric Wallace.

L'undicesima puntata di The Flash uscirà l'11 ottobre in USA, mentre noi dovremo aspettare fino a marzo per veder sbarcare la serie su Premium Action.