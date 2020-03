La nuova puntata di The Walking Dead rivela se Maggie conosce la storia di Alpha

Mentre i fan sono ancora in attesa di scoprire come avverrà il ritorno di Maggie in The Walking Dead, il nuovo episodio ha rivelato un'importante informazione riguardo il personaggio interpretato da Lauren Cohan.

Come sapete in "Look at the Flowers" Carol ha dovuto affrontare una serie di visioni di Alpha, sua rivale nonché leader dei Whisperer, uccisa da Negan in accordo con il personaggio interpretato da Melissa McBride. Alpha inizia quindi a parlarle, ricordandole i mesi passati in solitudine dopo la morte del figlio Henry, rispondendo nel frattempo ad un dubbio dei fan: Maggie è a conoscenza della lotta di Hilltop e Alexandria contro i Sussurratori? Ecco le parole pronunciate da Samantha Morton: "Non avevi pace nell'oceano, pensavi a me, chiedendoti dove fossi. Cercando un segnale qualsiasi. Hai anche scritto una lettera a Maggie su di me. Arrenditi Carol, se io conosco la verità la saprai anche tu".

Il personaggio con il volto di Lauren Cohan non ha risposto alle numerose lettere che le sono state inviate per mezzo della comunità di Oceanside, ma siamo sicuri che la questione verrà affrontata nel momento del suo ritorno nello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman. Nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Melissa McBride di The Walking Dead.