Nuova scena: la finale andrà in onda su Netflix come una vera e propria 'prima serata' tv

Lo show rap Nuova scena di Netflix è arrivato al momento decisivo, quello della finale, ma per l'uscita dell'ultima puntata la piattaforma di streaming on demand ha optato per una distribuzione quantomai inedita.

L'ultimo episodio dello show, che vedrà ELMATADORMC7, JELECROIS e KID LOST contendersi il titolo e il premio di 100.000 euro messo in palio dalla competizione musicale dedicata al mondo del rap, sarà infatti disponibile eccezionalmente da lunedì 4 marzo alle ore 21.00: ovviamente la puntata potrà essere vista in esclusiva solo su Netflix, ma per la prima volta un titolo della piattaforma avrà un orario da vera e propria 'prima serata' tradizionale.

Da segnalare inoltre che, dopo che gli episodi precedenti hanno visto la partecipazione di star del rap come Guè, Madame, Marracash, Noyz Narcos, Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp, la finale includerà la partecipazione di Nitro. Inoltre, ELMATADORMC7, JELECROIS e KID LOST si sfideranno presentando il proprio brano originale, che sarà poi disponibile su Spotify dalle 0.01 di martedì 5 marzo: le canzoni sono state realizzate in collaborazione con i più importanti producer della scena italiana, come Dat Boi Dee & Poison, Sixpm, Marz & Zef.

Lo show Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia è prodotto da Fremantle Italia e scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi.