Nuova scena: su Netflix il Sanremo del rap con Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier

su Netflix invece ci si affronta a colpi di rime con Nuova scena, il 'Sanremo del rap' con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Dopo le selezioni iniziali dei primi quattro episodi da parte dei giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, il rap show entra nel vivo della competizione con gli episodi 5, 6 e 7, che debutteranno lunedì 26 febbraio su Netflix.

L’episodio 5, che avrà come ospite speciale Fred De Palma, vedrà i 10 concorrenti rimasti in gara affrontarsi in rap battle 1 vs 1 a eliminazione diretta, dove solo il rapper più abile e provocatorio potrà passare alla fase successiva. Nell’episodio 6, che avrà come special guest la regista videomaker Martina Pastori, i cinque concorrenti rimasti avranno l’occasione di produrre un videoclip originale su un proprio inedito - che sarà disponibile su Spotify in versione audio-only dalla mezzanotte. La semifinale, nell’episodio 7, vedrà salire sul palco di Nuova Scena delle star come Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos, che verranno affiancate dai quattro semifinalisti in featuring dedicati su alcuni dei loro brani più iconici: “Cookies N' Cream”, “Tu mi hai capito”, “Pagliaccio”, “Attica”.

La finale (episodio 8), in cui vedremo i tre artisti più meritevoli presentare il proprio brano originale per vincere 100.000 euro, sarà invece disponibile da lunedì 4 marzo.

