Nuova scena: trailer e data per la serie tv Netflix sul rap italiano con Fabri Fibra

In queste ore Netflix ha annunciato grosse novità per Nuova scena, la serie tv sulla scena italiana del rap con Fabri Fibra, condividendo il trailer ufficiale e la data d'uscita di tutti gli episodi.

Lo show in 8 episodi sarà diviso in tre parti: gli episodi 1-4 usciranno lunedì 19 febbraio e vedranno Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano - Roma, Napoli e Milano - alla ricerca del miglior talento della prossima generazione. Negli episodi 5, 6, 7 che debutteranno lunedì 26 febbraio, i giovani rapper si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, videoclip e, soprattutto, un featuring con alcune tra le principali rapstar italiane (che saranno annunciate prossimamente). La finale sarà invece disponibile da lunedì 4 marzo e vedrà i tre artisti più meritevoli chiamati a presentare il proprio brano originale, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà.

Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, la competizione musicale del mondo rap, è prodotta da Fremantle e vede Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro.

