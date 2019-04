Una nuova serie animata di Star Trek è in arrivo su Nickelodeon!

Il successo di Star Trek: Discovery ha già generato uno spin-off ufficiale e la serie animata intitolata Star Trek: Lower Decks, ma non è finita qui. Il sito ufficiale del franchise ha infatti annunciato che Nickelodeon distribuirà una serie animata in CG di Star Trek.

Sviluppata dai vincitori dell'Emmy Dan e Kevin Hageman (Scary Stories To Tell in the Dark), la serie seguirà le vicende di un gruppo di giovani fuorilegge che scoprono una Starfleet abbandonata e si lanciano in un avventura alla ricerca del significato e della salvezza dell'universo.

"Star Trek, Nickelodeon e l'animazione stanno continuando a fare cose incredibilmente ambiziose. Non potremmo essere più entusiasti di salire a bordo del progetto" hanno dichiarato Dan e Kevin Hageman.

La serie sarà prodotta dal nuovo studio di animazione CBS' Eye Animation Production insieme a Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Tra i produttori esecutivi figura anche Alex Kurtzman, già showrunner di Star Trek: Discovery e dello spin-off sull'Imperatrice Georgiou.

"La missione di Star Trek è quella di ispirare generazioni di sognatori per costruire un futuro più luminoso" ha dichiarato Kurtzman. "Dan e Kevin hanno creato una storia che rende giustizia allo spirito esplorativo del franchise come non è mai stato fatto, mentre il team di Nickelodeon ci ha stupito con il suo entusiasmo nel portare Star Trek ad un pubblico più giovane in giro per il mondo."