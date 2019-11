La nuova serie Netfix Dolly Parton's Heartstrings si mostra nel primo trailer

Non manca molto alla pubblicazione di Dolly Parton's Heartstrings (Le corde del cuore) su Netflix. Così, dopo aver dato un primo sguardo alle foto dello show, è giunto il momento di ammirare il trailer ufficiale di questa serie antologica dedicata alle canzoni più iconiche della cantautrice statunitense.

Come ci ricorda il colosso dello streaming, Heartstring racconterà infatti "Otto canzoni di Dolly. Otto storie di Dolly". Ogni episodio presenterà una storia e un cast diverso, attraverso i quali approfondire "le storie, i ricordi e le ispirazioni dietro i brani più amati" di Dolly Parton, che nelle sua lunga carriera ha pubblicato oltre 40 album in studio ed è celebre soprattutto per il contributo portato al genere country. La musicista partecipa alla serie in qualità di produttrice esecutiva, ma dovrebbe anche comparire in un ruolo che non è stato ancora rivelato. Inoltre, introdurrà ogni puntata concentrandosi sul significato della canzone protagonista.



"Canzoni, non sono altro che storie messe in musica. Le canzoni che ho scritto sono le storie della mia vita. Ogni prova, ogni battaglia, ogni sorriso, ogni dolore, sono la melodia dei miei ricordi, sono le corde del mio cuore", spiega Dolly nell'introduzione del trailer, prima di avere una panoramica degli episodi che verranno mostrati. In più, vengono presentati i brani che daranno il titolo a ogni puntata, a partire da uno dei più conosciuti: Jolene.

Il cast di Heartstring comprende Colin O’Donoghue, Ginnifer Goodwin e Julianne Hough. Ricordiamo infine che lo show debutterà su Netflix il 22 novembre.