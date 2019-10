La nuova serie di The Walking Dead si mostra col primo trailer ufficiale

Dopo l'antipasto fornito dalle prime immagini ufficiali, il secondo spin-off di The Walking Dead si è mostrato con un primo trailer ufficiale, pubblicato in occasione del panel AMC al New York ComicCon.

Come al solito, potete visionarlo comodamente all'interno dell'articolo.

Il nuovo show, ancora curiosamente senza titolo ma che andrà ad aggiungersi all'universo narrativo formato dalla serie madre The Walking Dead e dal primo spin-off Fear The Walking Dead, è stato co-creato dallo showrunner Matt Negrete e da Scott M. Gimple: la storia si svolge un decennio dopo l'inizio dell'apocalisse zombie e si concentra su due giovani protagoniste, una coppia di sopravvissute interpretate da Alexa Mansour (The Resident) e Aliyah Royale (The Red Line) che appartengono alla prima generazione nata e cresciuta totalmente nel nuovo mondo post-apocalittico, e che quindi non hanno mai conosciuto uno stile di vita normale.

Secondo la sinossi ufficiale "alcuni diventeranno cattivi, altri diventeranno degli eroi, ma alla fine tutti saranno cambiati per sempre."

Il cast include anche Nico Tortorella, Annet Mahendru e Nicolas Cantu. L'uscita è prevista per la primavera 2020, ovviamente sul network AMC.

