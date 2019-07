Una nuova sinossi ufficiale per il misterioso secondo spin-off di The Walking Dead

Dopo l'annuncio dei tre protagonista per il nuovo spin-off di The Walking Dead, la AMC ha pubblicato nel corso del San Diego Comic-Con 2019 la sinossi ufficiale del misterioso progetto, attualmente ancora senza un titolo definitivo.

La sinossi diramata recita:

"Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e cementati nelle loro identità, sia nel bene che nel male."

La serie, lo ricordiamo, sarà il quarto capitolo del franchise di The Walking Dead, dopo quello principale, Fear The Walking Dead, e il film cinematografico di Rick Grimes.

L'uscita è prevista per il 2020, e anche se i dettagli della trama non sono noti, sembra che avrà due protagoniste femminili e non assomiglierà all’universo che conosciamo e sarà incentrata sulla prima generazione divenuta adulta dopo l'apocalisse zombie.

AMC non ha comunicato notizie sui personaggi, ma le fonti descrivono il personaggio di Alexa Mansour come una donna che infrange le regole e vive alla giornata. Appare simpatica e divertente dall’esterno, ma è triste dentro. Del personaggio di Cantu si dice che sia piccolo per la sua età e che sia cintura nera di karate, mentre quello di Cumpston dovrebbe essere un timido solitario che spaventa i bambini e che si odia per questo.

La serie è stata creata da Scott Gimple e Matt Negrete.