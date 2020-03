Nuova e spoilerosa clip di The Walking Dead 10x13 con Michonne e Virgil

Dopo aver dato un'occhiata all'opening scene dell'attesissimo tredicesimo episodio di The Walking Dead 10 e ammirato un promo ufficiale della puntata, ecco che oggi arriva online una prima clip molto spoilerosa con protagonisti Michonne (Danai Gurira) e Virgil, ormai approdati sull'Isola di Bloodsworth.

Come già anticipato in precedenza, l'episodio in questione sarà l'ultimo che vedrà protagonista Michonne, dato che proprio alla fine di questa settimana assisteremo all'addio di Danai Gurira alla serie, anche se non è assolutamente chiaro quale sarà il destino del suo personaggio e se tornerà in futuro in qualche altro progetto, cinematografico o televisivo secondario.



Ad ogni modo, la clip spoilera quello che in molti si aspettavano, e cioè l'inganno di Virgil. Nell'Isola non sembrano infatti esserci armi e la situazione è molto diversa da quella prospettata dal compagno di viaggio di Michonne, che infatti le rivela di averla portata a Bloodsworth per avere giustizia per la sua famiglia, morta a causa delle violenza propagatasi lentamente sull'Isola. Pensa che ci sia comunque un arsenale nascosto e promette e Michonne di aiutarla a trovarlo dopo che le lo aiuterà a sistemare "gli altri".



The Walking Dead 10x13, "What We Become", andrà in onda il prossimo 22 marzo sulla AMC e il 23 marzo in Italia sulla Fox.