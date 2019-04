Un nuovo spot de Il Trono di Spade anticipa la riunione tra Jon e Arya

Sale sempre di più l'attesa per il debutto dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, il cui primo episodio andrà in onda tra soli 13 giorni. Dopo il trailer ufficiale pubblicato qualche settimana fa, sono iniziati ad arrivare in rete anche gli spot televisivi.

Se nel promo che abbiamo recentemente riportato non sono emersi particolari nuovi dettagli sulla stagione finale, un nuovo spot pubblicato da un utente di Twitter ha mostrato una riunione attesa dai fan sin dalla prima stagione. Stiamo parlando dell'incontro tra Jon Snow e Arya Stark, fratello e sorella che sono apparsi molto legati nei primi episodi dello show ma che nel prosieguo della storia hanno intrapreso strade molto diverse.

Dopo 6 lunghi stagioni, il promo che trovate in calce alla notizia ha finalmente mostrato i due personaggi nella stessa inquadratura, anche se a giudicare dalle immagini l'incontro non sembra essere stato particolarmente positivo.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutterà il prossimo 14 aprile. In occasione del finale dello show, HBO ha annunciato che ad una sola settimana dall'uscita dell'ultimo episodio andrà in onda Game of Thrones: The Last Watch, uno speciale documentario dedicato alle impegnative riprese dell'ottava stagione che si presenta come un appuntamento imperdibile per i fan dello show.