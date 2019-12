La nuova stagione di Vikings è disponibile su Tim Vision

Nonostante le minacce di morte ricevute dal creatore di Vikings, la sesta stagione della serie è pronta per il suo debutto su Tim Vision. Scopriremo così come si concluderà la storia dei figli del celebre Ragnar Lothbrok.

L'attesa spasmodica dei fan sta per finire, infatti presto potremo finalmente vedere le conseguenze dello scontro tra Ivar e Bjorn. Il primo è risultato sconfitto a seguito della guerra civile che ha sconvolto il territorio di Kattegat. Costretto all'esilio, finirà per viaggiare lungo la Via della Seta, arrivando alla corte di un eccentrico nobile russo.

Bjorn invece sarà impegnato nel governo del territorio del padre, come avete potuto vedere nella clip di Vikings che ha come protagonisti Lagertha e suo figlio e in cui Bjorn espone i suoi piani per aumentare la loro presenza commerciale in tutta la Scandinavia.

La durata della prima puntata sarà di due ore e servirà per reintrodurre i fan nel mondo prodotto dall'emittente televisiva History Channel.

A partire da oggi giovedì 5 dicembre potremo vedere le prime dieci puntate che compongono la stagione, la seconda parte invece sarà disponibile nel corso del 2020, chiudendo definitivamente la saga di Ragnar Lothbrok. Gli appassionati non devono disperarsi comunque, perché History Channel ha già in programma un sequel dell'opera di Michael Hirst.