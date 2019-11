Una nuova teoria su The Mandalorian potrebbe avere grosse conseguenze su Star Wars

The Mandalorian è lo show più chiacchierato di questi giorni, dopo il lancio di Disney+ in alcuni mercati internazionali e la conseguente pubblicazione dello show live-action di Star Wars. E naturalmente sono già molte le teorie e le speculazioni che riguardano la trama e i personaggi della serie di Jon Favreau, con Pedro Pascal.

Non proseguite nella lettura della notizia se non volete leggere spoiler su The Mandalorian. Ci sono tuttora varie teorie che legano The Mandalorian a Star Wars - L'Ascesa di Skywalker. Le voci circolano sin dal primo episodio, che contiene un easter egg piuttosto ambiguo che potrebbe avere implicazioni gigantesche sul futuro di Star Wars.

La première dello show è iniziata con il cacciatore di taglie Pedro Pascal - che ha ringraziato la troupe in questi giorni per il lavoro svolto - che ha il compito di conquistare un obiettivo noto come Asset. Il Cliente ha reclutato il mandaloriano per una missione oscura nel cosmo allo scopo di recuperare l'Asset che si rivela essere un adorabile bimbo apparentemente della stessa specie di Yoda.



Il personaggio di Werner Herzog - Il Cliente - sembra avere legami con ciò che rimane dell'Impero grazie ai suoi Stormtrooper, facendo intuire che che il suo coinvolgimento con 'Baby Yoda' sia soltanto un mezzo subdolo per poter raggiungere un obiettivo nefasto.

In generale si sostiene che l'Asset risponda ad una domanda che circola da L'Impero colpisce ancora. Ma potrebbe non essere così semplice. Un utente di Twitter ha notato che la toppa sul braccio del dottor Pershing in The Mandalorian corrisponde all'uniforme indossata dai cloni sul pianeta Kamino de L'attacco dei cloni.

Pare essere più di una coincidenza. Inoltre nel secondo episodio l'Asset fa uso della Forza, alimentando le voci che vorrebbero il piccolo come un baby clone di Yoda. Quest'ultimo è morto all'età di 900 anni, il che significa che il bambino cinquantenne ha ancora molta strada da fare prima di diventare il saggio Jedi che lo spettatore conosce in L'Impero colpisce ancora.

Se tutto questo fosse confermato potrebbe essere possibile che una presenza malvagia abbia iniziato a mettere in gioco i suoi propositi di rinascita cinquant'anni prima circa di The Mandalorian. Nel frattempo è proprio Baby Yoda a far impazzire internet in queste ore.