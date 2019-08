La nuova Top Boy di Netflix si mostra nel primo trailer ufficiale

Molti di voi non ne avranno mai sentito parlare, ma tra il 2011 e il 2014 il Top Boy di Ronan Bennett in onda su Channel 4 è stato uno dei migliori crime drama britannici degli prodotti in quegli anni, recepito positivamente dalla critica e dal pubblico, cancellato dopo due stagioni e comprato poi da Netflix.

Il colosso dello streaming di Reed Hastings ha poi deciso di produrre una terza serie a quanto pare sequel delle prime due, facendo tornare alla sceneggiatura di tutti e dieci gli episodi della prima stagione lo stesso Bennett e richiamando all'appello anche i due principali protagonisti, che sono Ashley Walters nel ruolo di Dushane e Kane Robinson in quelli di Sully, spacciatori di droga nei quartieri poveri di Londra con la volontà di arrivare al "top" del loro mestiere, a qualunque costo.



Netflix ha diffuso online il trailer di Top Boy e sembra tutto al posto giusto per appassionare soprattutto gli amanti del crime, anche se sarà necessario recuperare probabilmente le prime due stagioni per capire meglio il contenuto della storia. Nel cast ci sono anche delle new entry rappresentate da Marc Ward, David Omoregie e Simbi Ajikawo.



Top Boy è attesa su Netflix il prossimo 13 settembre. Pronti a vedere la nuova ascesa di Dushane e Sully?