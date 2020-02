Nuove alleanze pronte a forgiarsi nella trama ufficiale di Black Lightning 3x14

La CW ha pubblicato online la sinossi ufficiale del quattordicesimo episodio della terza stagione di Black Lightning, intitolato "The Book of War: Chapter One: Homecoming" e mideseason premiere pronta ad andare in onda a fine febbraio sull'emittente televisiva americana e riportare l'amata serie superhero ai fan.

La sinossi recita così: "GUERRA - Mentre la battaglia continua, vecchie alleanze vengono revisionate e nuove alleanze invece forgiate". Eccola qui: breve e concisa, senza troppo rivelare. Quello che possiamo sospettare è che tra le "vecchie alleanze" citate ci sia anche quella tra il protagonista Jefferson Pierce (Cress Williams) e l'ispettore William Henderson (che sappiamo lascerà la serie alla fine della stagione), ma anche quella tra Tobias Whale e Lady Eve, di recente tornati in vita e con qualche presumibile idee su come andranno le cose in futuro.



Nel titolo c'è comunque anche un "Homecoming", un ritorno che potrebbe avere diversi significati. Potrebbe ad esempio essere un ritorno a casa per Khalil, finora completamente assorto nella personalità di Painkiller e che alla fine dovrà eventualmente fare i conti con delle azioni terribili commesse per conto dell'ASA.



Vi ricordiamo che Black Lightning 3x14, "The Book of War: Chapter One: Homecoming", andrà in onda sulla CW il prossimo 24 febbraio. Vi lasciamo alle parole di Christie Adams sul post-Crisi.