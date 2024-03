Nuove anticipazioni su Uomini e Donne: ecco cosa succederà nelle prossime puntate!

Arrivano nuove anticipazioni di Uomini e Donne del Trono Classico e del Trono Over: le puntate in questione sono state registrate nelle ultime ore di oggi 26 marzo e andranno in onda nelle prossime settimane! Scopriamo insieme cosa succederà nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Trono Classico Anticipazioni:

Ida Platano

Platano ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori. Con Pierpaolo Siano, in particolare, l’incontro è andato molto bene. Con Mario invece si accende la discussione al centro studio. Ida ha discusso con Mario, accusandolo di non prestarle abbastanza attenzione e alla fine la Tronista si è rifiutata di ballare sia con Mario, sia con Pierpaolo. Mario, quindi, ha reagito in malo modo, mandando Ida a quel paese! A cercare di sanare la situazione è stata, come sempre, Maria De Filippi che ha ricordato ai due corteggiatori quanto Ida abbia sofferto in passato. In seguito a questo discorso, Mario ha chiesto scusa alla Tronista, la quale ha accettato la sua proposta di un ballo.

Daniele Paudice

Daniele ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, Marika, e successivamente anche Gaia. Con entrambe la frequentazione procede bene.

Trono Over Anticipazioni:

Barbara De Santi

Nelle scorse settimane, Barbara aveva iniziato la frequentazione con uno dei cavalieri arrivati nel parterre proprio per lei. Nell’ultima registrazione, però, la dama ha deciso di interrompere il legame.

Ida

La dama del parterre del Trono Over è uscita con Angelo che nelle scorse puntate abbiamo visto frequentare Tiziana. Ma la loro storia sembrerebbe già terminata.

Cristiano e Jasna

Anche questa coppia non vedrà la luce fuori dagli studi Elios: i due hanno annunciato che non hanno intenzione di portare avanti la frequentazione.

