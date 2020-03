Nuove date nel calendario The CW: posticipato Stargirl, Supernatural torna entro fine anno

L'emergenza Coronavirus che ha imposto la chiusura dei set e lo stop alle produzioni cinematografiche e televisive avrà ripercussioni anche sul calendario dei network tv. Ecco come si comporterà The CW.

Cambiano le date delle premiere primaverili in casa The CW, come anche delle altre serie non complete a causa del fermo produzione per emergenza sanitaria.

Il debutto di Stargirl è posticipato dal 12 al 19 maggio, seguito da un nuovo episodio di Legends of Tomorrow, mentre la seconda stagione di In The Dark è stata anticipata al 16 aprile, rispetto alla data di messa in onda originale che sarebbe dovuta essere il 28 maggio. A seguire ila premiere di In The Dark, Katy Keene con un nuovo episodio.

Ad ogni modo, una volta terminati gli episodi di The Flash girati prima dello shutdown, Stargirl lo andrà a sostituire nella timeslot del martedì, almeno finché non ripartiranno le riprese della serie. Legacies andrà invece in pausa dopo l'episodio di questo giovedì, poiché è stato l'ultimo filmato e ora a disposizione.

Infine, l'ultima stagione di Supernatural più tardi nel corso dell'anno, non è ancora stato comunicato con precisione quando. Il lunedì al suo posto andranno in onda episodi originali e repliche di Whose Line Is It Anyway.