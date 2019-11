Nelle nuove foto di Arrow possiamo rivedere un personaggio amato dai fan

Come vi avevamo rivelato nei giorni scorsi, nella quinta puntata di Arrow ritroveremo alcuni personaggi già visti e la nuova foto condivisa da The CW ci permette di dare un primo sguardo all'episodio.

Scopriamo così che ad aggiungersi al Team Arrow sarà Roy Harper, che ha cambiato identità, diventando il meccanico Jason. Ma l'incontro con Diggle sconvolgerà di nuovo la vita del supereroe interpretato da Colton Haynes, che riprenderà a vestire i panni di Arsenal. Inoltre possiamo anche leggere la sinossi ufficiale della puntata: "Non lasciare che il passato definisca la tua identità. Una volta scoperto il modo per affrontare Monitor, Oliver e il suo team si dirigono in Russia per recuperare tutti i materiali richiesti. Connor si ritrova con una figura importante del suo passato". La regia dell'episodio è stata affidata a Laura Belsey, mentre la sceneggiatura a Benjamin Raab e Deric A. Hughes.

"Prochnost" andrà in onda il prossimo 19 novembre, avvicinando la serie al momento che tutti i fan dei fumetti DC stanno aspettando: l'inizio dell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite. Nel frattempo Stephen Amell ha condiviso l'ultima volta in cui ha indossato il costume di Arrow, essendo questa la stagione conclusiva dello show che ha ispirato l'Arrowverse e una nuova serie spin-off.