Nelle nuove foto di Crisi sulle Terre Infinite i protagonisti affrontano l'Anti-Monitor

Come avete potuto vedere dal trailer di Crisi sulle Terre Infinite tutti gli eroi dell'Arrowverse sono pronti a combattere per salvare il Multiverso dai piani dell'Anti-Monitor. Vediamo quindi le prime foto inedite del quarto episodio della serie.

Potete trovare le immagini in calce alla notizia, protagonisti sono Supergirl, Batwoman, Lex Luthor e gli altri mentre si trovano faccia a faccia contro il personaggio interpretato da LaMonica Garrett. Inoltre l'emittente televisiva The CW ha deciso di condividere la sinossi ufficiale della quarta puntata: "Bloccati nel Vanishing Point i protagonisti cercano un modo per scappare. La situazione è resa complicata anche dalla scomparsa di The Flash, ma il ritorno di Oliver, che annuncia di essere diventato qualcosa di diverso da prima, riaccende la speranza. Nel frattempo saranno svelate le storie delle origini di Monitor e dell'Anti-Monitor". Glen Winter si è occupato della regia, mentre la sceneggiatura è opera di Marv Wolfman e Marc Guggenheim.

L'ambizioso crossover è giunto quindi alla sua parte finale, i due episodi rimanenti infatti andranno in onda il prossimo 14 gennaio, al posto di "Arrow" e "Legends of Tomorrow", i fan sono entusiasti di scoprire come si concluderà la lotta contro l'Anti-Monitor, nel frattempo vi lasciamo con la nostra analisi delle prime tre parti di Crisi sulle Terre Infinite, ultimo crossover dell'Arrowverse.