Nelle nuove foto di Falcon and The Winter Soldier è presente anche Zemo

Abbiamo visto il nuovo costume di Bucky in Falcon and The Winter Soldier, adesso i fan, analizzando le ultime foto scattate sul set della serie, hanno potuto notare la presenza di un'altro personaggio: stiamo parlando di Zemo.

Il catalogo di Disney+ nei prossimi mesi si arricchirà di numerose serie TV ambientate nell'universo cinematografico di casa Marvel, tra queste una delle più attese è sicuramente Falcon and The Winter Soldier, che spiegherà la storia dell'eredità lasciata dalla scomparsa di Captain America. Oltre alla presenza di Sam Wilson e Bucky Barnes, i fan potranno ritrovare l'agente dello Shield Sharon Carter, interpretata da Emily VanCamp e fare la conoscenza di John Walker, vero nome di US Agent, personaggio che avrà il volto di Wyatt Russell.

Nel cast è stata confermata anche la presenza di Zemo e nel tweet condiviso da @BRMarvelNews, che potete trovare in calce alla notizia, i fan hanno notato una foto che ci mostra l'avversario dei due protagonisti camminare in una strada non molto trafficata. L'immagine ci permette inoltre di dare uno sguardo più accurato al suo nuovo look, anche se qui è ancora in abiti "civili".

Infine vi segnaliamo le ultime novità sul cast di Falcon and The Winter Soldier, serie TV programmata per aggiungersi al catalogo di Disney+ durante l'autunno del 2020.