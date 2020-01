Le nuove foto collegano Green Arrow and The Canaries alla Cacciatrice di Margot Robbie?

Tra poche ore The CW manderà in onda gli ultimi due episodi di Crisi sulle Terre Infinite, ma sembra che la sua corsa sia inarrestabile: ecco le nuove, fiammanti, immagini di Green Arrow and The Canaries, l'atteso spin-off che riprenderà alcuni personaggi della serie con Stephen Amell e aggiungerebbe un'interessante new entry al cast.

Canaries si propone infatti di continuare la run iniziata dall'emittente nella sua più longeva e primigenia serie dell'Arrowverse, giunta ormai a soli due episodi dal finale di stagione definitivo.

Le nuove foto ci mostrano il mondo post-Crisi in cui Laurel Lance (Katie Cassidy), Dinah Drake (Juliana Harkavy) e Mia Queen (Katherine McNamara) continueranno il loro percorso di vigilanti e, nel caso di Dinah, sembra che un futuro nel mondo dello spettacolo sia alle porte.

Ad apparire anche un nuovo personaggio: Bianca Bertinelli (Raigan Harris) scende in campo e se c'è chi già pensa ad Helena Bertinelli, aka la Cacciatrice che vedremo presto in Birds of Prey al fianco di Margot Robbie, purtroppo non è ancora chiaro il legame tra le due, eppure l'omonimia sembrerebbe troppo evidente per essere una semplice coincidenza.

Le numerose foto distribuite (ben 15!) ci presentano delle protagoniste più agguerrite che mai, cosa che non dovrebbe sorprenderci dopo i numerosi eventi dello spettacolare crossover che terminerà domani 14 gennaio con uno speciale di due ore con gli episodi di Arrow e DC's Legends of Tomorrow.

Per ulteriori dettagli sull'Arrowverse vi rimandiamo alla sinossi ufficiale di Green Arrow and The Canaries e al nostro recap dei primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite.