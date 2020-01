Nelle nuove foto di Legacies Landon e Sebastian sono pronti a sfidarsi

Mentre i fan si chiedono se Ian Somerhalder parteciperà mai a Legacies, la seconda stagione della serie TV è pronta a tornare in onda e lo fa mostrandoci alcune foto inedite delle prossime puntate dello show prodotto da The CW.

Potete vedere le immagini, esclusiva del sito TV Line, cliccando sul link alla fonte della notizia. Sembra quindi che il prossimo 16 gennaio, giorno in cui riprenderà la messa in onda delle puntate della seconda stagione, sarà segnato da una partita molto importante per la Salvatore School: stiamo parlando della sfida a dodgeball tra Sebastian e Landon. Ecco una breve descrizione dell'episodio:"Alaric chiede aiuto a Landon per scoprire se Sebastian è veramente una minaccia per la scuola. Il Negromante mette in moto la sua vendetta".

Nel corso del finale della prima stagione abbiamo scoperto che la figura che minacciava i protagonisti della serie era il personaggio interpretato da Ben Geurens, il potente stregone ha nel frattempo già mietuto la sua prima vittima.

Non resta altro che aspettare la prossima settimana per scoprire come continuerà l'appassionante storia dello show, se cercate altre indiscrezioni sullo spin-off di Vampire Diaries vi segnaliamo questa intervista a Quincy Fouse di Legacies, in cui l'attore parla della sua esperienza sul set.