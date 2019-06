Nuove foto dal set di Chella Man nei panni di Jericho in Titans 2

Mentre Anna Diop ha mostrato il nuovo look della sua Starfire in una foto condivisa via social, anticipando dunque il rinnovato stile per Titans 2, arrivano oggi direttamente dall'attore Chella Man alcune foto dal set della seconda stagione della serie originale DC Universe che lo vedono nei panni di Jericho.

Per chi non conoscesse il personaggio, stiamo parlando di un anti-eroe di seconda generazione, figlio dell'arci-nemico dei Titans, Deathstroke, che comparirà nella serie. Jericho ha il potere di possedere le persone soltanto mediante un semplice contatto visivo, il che lo rendere estremamente pericoloso e capace di strategie inaspettate. Nella foto che trovate in calce, Jericho sembra essere imprigionato in una cella di contenimento all'interno di quella che per alcuni potrebbe essere la Titans Tower (notare il simbolo tagliato sopra la cella), luogo importantissimo nei fumetti e nelle varie trasposizione animante e finora inedito nella serie live-action.



Chella Man è un attore muto e trasgender, anche attivista di entrambe le minoranze, che infatti è perfetto per interpretare Jericho, supereroe reso muto nell'infanzia e anche conosciuto per essere bisessuale. Il personaggio ha fatto il suo debutto fumettistico in Tales of the Titan #43 ed è stato parte importante dei Teen Titans.



Titans 2 dovrebbe approdare su DC Universe il prossimo autunno.