Le nuove foto dal set di Falcon & The Winter Soldier mostrano Bucky, Zemo e Sharon Carter

Qualche minuto fa è stata condivisa online una nuova serie di foto dal set di Falcon & The Winter Soldier, prima delle serie Marvel Studios prodotta per Disney+.

Le foto, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, mostrano Sebastian Stan che sfoggia il nuovo costume di di Bucky Barnes, con l'iconico braccio di metallo in bella vista, ma anche Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter in abiti civili e Daniel Brühl in quelli del villain Barone Zemo, che ricordiamo tornerà dopo il debutto in Captain America: Civil War di Anthony e Joe Russo.

Falcon & The Winter Soldier arriverà sulla piattaforma di streaming on demand nell'autunno 2020 e sarà la prima serie Marvel Studios ad inaugurare la sezione televisiva della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La prima stagione sarà composta da 6 episodi, e oltre agli attori sopra elencati includerà anche Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon, Wyatt Russell (Overlord) nel ruolo di John Walker/ US Agent, Adepero Oduye, Desmond Chiam e Miki Ishikawa in ruoli sconosciuti.

Ricordiamo che nel 2020, sempre su Disney, arriverà anche una seconda serie Marvel Studios, WandaVision, originariamente prevista per il 2021: lo show getterà le basi per Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Loki, che invece arriveranno il prossimo anno.

Per altri approfondimenti guardate, tramite altre foto dal set, numerosi indizi sulla presenza di Madripoor, isola fittizia legata al mondo degli X-Men.