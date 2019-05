Nuove foto dal set della seconda stagione di Titans

L'attrice che interpreta la vigilante Dove nella nuova serie tv targata DC, Titans, ha pubblicatole un paio di foto dal set della seconda stagione, al momento in fase di ripresa.

Minka Kelly, una dei personaggi della serie tv sui Titani, supereroi dell'universo DC (la recensione di Titans stagione 1 su Everyeye.it), ha condiviso sul suo account Instagram un paio di foto dal set del nuovo capitolo, attualmente in lavorazione.

Nello scatto l'attrice è immortalata mentre tiene una macchina da presa sulle spalle in una stanza che ricorda un ambiente in stile giapponese.

Il personaggio interpretato da Kelly è Dawn Granger, un'ex ballerina professionista conosciuta come la vigilante di nome Dove, la quale affiancherà gli altri protagonisti della storia: Robin, Starfire, Raven e Beast Boy. A capo del gruppo vi è Dick, l'ormai cresciuto ex assistente di Batman, il quale dopo aver abbandonato il supereroe di Gotham City ha cominciato a lavorare come detective a Detroit e adesso guida un nuovo gruppo di vigilanti.

Nell'attesa della nuova stagione è possibile guardare la prima stagione su Netflix, disponibile in Italia da gennaio. E chissà se un giorno si realizzerà anche uno spin-off su Dove e Hawk, come è stato ipotizzato.