Le nuove foto dal set di The Falcon and the Winter Soldier mostrano il look di Bucky

Continuano senza sosta le riprese dell'attesissima The Falcon and the Winter Soldier di Disney+, prima serie live-action sviluppata dai Marvel Studios, dedicata al post-Avengers: Endgame e all'eredità di Captain America che vede protagonisti Anthony Mackie (Falcon) e Sebastian Stan (Bucky Barnes).

Nel mentre delle riprese, ad essere immortalato dai paparazzi è stato proprio quest'ultimo, che si è mostrato sul set con un look più pulito di quello visto in Endgame e già anticipato dai vari concept-art della produzione. Spazio a un taglio di capelli corto e leggero e una barba meno folta, lasciata leggermente più lunga sui baffi e la zona del mento. Decisamente più sobrio anche l'outfit, con una semplice maglietta nera e una giacca dello stesso colore anche a coprire il braccio in vibranio.



Il look era già stato visto nelle foto dal set di The Falcon and the Winter Soldier di qualche giorno fa, ma già qui è leggermente differente e soprattutto nel vestiario cambia radicalmente da quello "da combattimento" delle immagini della scorsa settimana. Potete anche vedere il look di Falcon al seguente link.



The Falcon and the Winter Soldier vede nel cast anche Daniel Brhul nei panni del Barone Zemo, per un'arrivo previsto su Disney+ nell'autunno 2020, anno che vedrà anche l'uscita anticipata di WandaVision.