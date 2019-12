Ecco le nuove foto dal set di The Witcher, con Geralt, Yennefer e altri

Il conto alla rovescia per il debutto di The Witcher è ormai agli sgoccioli e il final trailer, in cui viene mostrata la guerra tra Cintra e l'Impero di Nilfgaard, è stato pubblicato di recente. Ma oggi possiamo dare un altro sguardo al cast dello show grazie alle nuove immagini pubblicate da Netflix.

Oltre ai soliti Geralt di Rivia (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan), infatti, c'è spazio anche per gli altri personaggi e in più si intravede un Kikimore, un mostro insettoide che vive sottoterra o nella palude, mentre viene combattuto dal protagonista.



In queste nuove foto dal set, vediamo poi personaggi come Jaskier (Joey Batey), Renfri (Emma Appleton) e Stregobor (Lars Mikkelsen), ma anche un'immagine del dietro le quinte con la Regina Calanthe (Jodhi May), mentre sembra intenta a dare udienza. Non mancano poi Artorius (Terence Maynard), Tissaia (MyAnna Buring) e Mousesack (Adam Levy). Come al solito, trovate le immagini in calce all'articolo.



La prima stagione di The Witcher è composta da otto episodi e sarà aggiunta al catalogo di Netflix a partire dal 20 dicembre. Ricordiamo, inoltre, che è stata già rinnovata per una seconda stagione. Se non avete letto i libri di Andrzej Sapkowski, niente paura! Henry Cavill ha letto parti di The Witcher in un video su Youtube per chi vuole familiarizzare con la serie o fare un ripasso.