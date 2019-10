Titans 2: una uova foto dal set mostra Superboy minacciato da forze armate

La DC pubblica sul suo canale twitter una nuova foto di Joshua Orpin nelle vesti di Superboy, immediatamente seguita dalla sinossi dell'episodio introduttivo del personaggio. La prima stagione si è conclusa con un vago accenno al supereroe, che finalmente farà il suo debutto nella serie con l'episodio in onda la prossimamente.

Il titolo dell'episodio è "Conner" e vedrà Lionel Luthor, padre di Lex Luthor, l'antagonista per eccellenza di Superman, giocare un ruolo fondamentale nel passato di Superboy: “Conner Kent e Krypto fuggono dai laboratori Cadmus. Il suo indagare nel passato lo condurrà a Lionel Luthor e alla scienziata genetista Eve Watson."



La DC Universe ha poi distribuito una foto che ritrae Orpin in grave pericolo, forse mortale: seduto a tavola ed intento a cenare il giovane assiste all'irruzione in soggiorno di una vera e propria squadra d'assalto. La foto immortala l'attimo in cui, immobile e con le mani dietro la nuca, ha una pistola puntata alla tempia.



Questa la sinossi ufficiale di Titans 2: "Nella seconda stagione, a seguito del loro incontro con Trigon, Dick riforma i Titani. Sotto la sua supervisione Rachel, Gar e Jason Todd si allenano insieme per affinare le loro abilità eroiche e lavorare come una vera squadra nella nuova sede: la Titans Tower . A loro si uniscono Hank Hall (Hawk), Dawn Granger (Dove) e Donna Troy, alias Wonder Girl. Nonostante i loro tentativi di condurre una vita normale, quando vecchi nemici tornano in azione è tempo per tutti di porre fine alle questioni in sospeso. E mentre questa famiglia di vecchi e nuovi Titani - compresi Conner Kent e Rose Wilson - imparano a coesistere, l'arrivo di Deathstroke porta alla luce i peccati dei vecchi Titani, che minacciano di lacerare ancora una volta i legami legami della nuova famiglia di Titani.



Al cast originale formato da Brenton Thwaites (Richard “Dick” Grayson / Robin), Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), e Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy) si aggiungono Joshua Orpin (Superboy ) e Esai Morales (Deathstroke). Arriveranno presto sul set anche Natalie Gumede, scritturata per il ruolo di Mercy Graves, e Ian Glen (ResidentEvil e Game of Thrones) nel ruolo di Bruce Wayne/Batman.



Immagini di Deathstroke sono già state rese note e l'hype è forte in attesa del primo scontro tra il villain e i Titans.