Nuove foto di Wandavision dal CCXP, il comic-con brasiliano

Il CCXP, il Comic-Con brasiliano, è attualmente in corso e al panel della Marvel sono state mostrate numerose immagini inedite, nuove foto di Falcon and The Winter Soldier e, purtroppo, una sola con protagonisti Wanda Maximoff/ Scarlet Witch e Visione, la nuova serie Disney+ prossimamente in arrivo.

L'immagine è stata postata su twitter in diretta dalla convention e ritrae Wanda e Visione seduti su un divano, in un'ambientazione decisamente vintage enfatizzata dai toni in bianco e nero.

Ancora pochi i dettagli su WandaVision e ancora nessun indizio che possa darci un'idea di come Visione tornerà dopo la sua dipartita in Avengers: Infinity War.

Ad aggiungersi alla lista delle numerose domande che aleggiano intorno alla serie anche il collegamento tra lo spin-off e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con un possibile un sodalizio a tre con Captain Marvel si preannuncia uno dei film più attesi della Fase 4 del MCU.

Intanto, alcuni rumor su di un figlio di Wanda e Visione iniziano a circolare e alcune delle scene saranno girate con un pubblico dal vivo, richiamando il format delle classiche sit-com americane che, in certo senso, richiama anche il clima della foto appena distribuita in Brasile.