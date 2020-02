Le nuove immagini di Batwoman 1x13 introducono il personaggio di Nocturna

Batwoman si sta attualmente adeguando al mondo post Crisi sulle Terre Infinite, ed è certo che lo sconvolgente crossover dell'Arrowverse andato in onda sulla CW a cavallo tra dicembre e gennaio introdurrà diverse e pericolose minacce anche all'interno della struttura narrativa della serie con protagonista Ruby Rose.

Sulla base dell'ultimo lotto di immagini diffuse dall'emittente americana, infatti, possiamo già dare l'occhiata a una nuova nemica di Kate Kane / Batwoman, tale Nocturna (Kayla Ewell), che sarà introdotta nella serie nel tredicesimo episodio della prima stagione, intitolato "Drink Me". Nei fumetti, Nocturna è l'alter ego di Natalia Knight, ex-astronoma affetta da una fortissima sensibilità alla luce. Nella reintroduzione nel Numero 52 della DC Comics, poi, è divenuta letteralmente una vampira con una relazione romantica con Batwoman. Resta da capire se accadrà anche in televisione.



Questa la sinossi di Drink Me: "Una nuova cattiva è pronta ad affondare i denti sulla città di Gotham. Nel frattempo Sophie chiede con riluttanza a Batwoman di mantenere le distanze per salvaguardare la sua carriera". Cosa ne pensate?

andrà in onda in America il prossimo 23 febbraio. Vi lasciamo al nostro first look su Batwoman . Fateci sapere la vostra sulle immagini del nuovo episodio della serie nei commenti in calce alla notizia.