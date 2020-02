Nuove immagini dall'episodio #100 di Supergirl, c'è anche Chris Wood

Buon 100esimo episodio Supergirl! It's A Super Life, in onda il 23 febbraio su The CW, non solo sarà un importante traguardo per lo show dell'Arrowverse, ma riporterà sullo schermo diversi personaggi, tra cui il Mon-El di Chris Wood.

Quelle che qualche settimane fa erano solo speculazioni (o wishful thinking) dei fan della serie e del personaggio, ora sono realtà: Chris Wood tornerà a vestire i panni di Mon-El nel centesimo episodio di Supergirl.

E mentre ci erano già state mostrate delle prime immagini di It's A Super Life, adesso TVLine condivide in esclusiva nuove foto dalla puntata, che sembrano presagire una reunion coi fiocchi (anche se dalle espressioni sui volti dei nostri eroi, non si direbbe che condividano il nostro stesso entusiasmo).

Nelle immagini che potete trovare cliccando sul link fonte in calce alla notizia, infatti, Kara (Melissa Benoist), Winn (Jeremy Jordan), Alex (Chyler Leigh), Mon-El (Chris Wood), Kelly (Azie Tesfai) e J’onn (David Harewood) sembrerebbero piuttosto preoccupati/confusi dala situazione. Cosa sarà successo? Sarà (sicuramente) opera di Mxyzptlk (Thomas Lennon )?

Intanto, il sito ha confermato anche la presenza di Odette Annable (Samantha Arias a.k.a Reign) e Sam Witwer (Ben Lockwood a.k.a Agent Liberty) per l'occasione.

Ma prima del 100 c'è il 99, e Supergirl tornerà il 16 febbraio su The CW con l'episodio Back To The Future Pt. 2.