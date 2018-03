Nuove immagini dall'ottava stagione di Game of Thrones: il nuovo esercito degli Estranei?

Nuove immagini scattate a tradimento dal set dell'ottava stagione dici mostrano che glifaranno sul serio, rimpolpando le file del loro esercito: lo scontro finale si preannuncia a dir poco epico!

Alcune nuove immagini provenienti dal set dell'ottava stagione di Game of Thrones hanno lo stesso effetto della benzina sul fuoco e cominciano ad alimentare ancor di più l'hype dei fan per lo show, che ritornerà sugli schermi di tutti gli appassionati nel 2019. Negli scatti possiamo dare un'occhiata più da vicino a quello che sembra essere a tutti gli effetti il nuovo esercito dei White Walkers, tradotti nella versione italiana con il nome "Gli Estranei".

Nell'ottava stagione li vedremo infatti impegnati a marciare verso Westeros, in uno che si preannuncia uno degli scontri più epici dell'intera saga: la resa dei conti finale tra i nostri eroi preferiti (o, perlomeno, quelli che sono ancora in vita) e l'esercito dei non morti.

Le immagini, scattate dal magazine Watchers on the Wall, vengono dal set di Magheramorne, e mostrano quelli che sono diventati ormai i canoni per le grandi produzioni cinematografiche: un immenso green screen che domina la scena, ed alcuni attori a cavallo, cosa che prima era permessa solo ai leader degli Estranei. Che si tratti di nuove reclute tra le file dei non morti?

Alcune ulteriori indiscrezioni vorrebbero che attori e cavalli indossassero ornamenti tipici dei Dothraki, e ciò potrebbe significare che alcuni guerrieri di Daenerys Targaryen sono morti in una battaglia con i White Walkers.

E voi siete in hype per l'ottava stagione di Game of Thrones? Avete già letto le dichiarazioni di Nathalie Emmanuel, che nello show interpreta Missandei? E cosa ne pensate dei possibili spin-off pensati per continuare la saga?