Le nuove immagini di Legends of Tomorrow hanno per protagonista la famosa Maria Antonietta

L'estrema originalità delle puntate della serie con protagonista Caity Lotz è evidente dalle diverse situazioni in cui si trovano i protagonisti dello show: dopo la Russia zarista vista nel primo episodio di Legends of Tomorrow 5, questa volta il gruppo di eroi si trova nella Francia del XIV secolo, come potete vedere dalle foto promozionali.

Le numerose immagini, che trovate in calce alla notizia, ci permettono di dare un primo sguardo alla puntata intitolata "A Head of Her Time", durante la quale i protagonisti dello show incontreranno la celebre regina Maria Antonietta. L'emittente televisiva The CW ha anche condiviso la sinossi ufficiale dell'episodio: "Quando Sara si deve assentare per degli impegni, lascia tutto nelle mani di Ava, che tenta di fare colpo sulla squadra mentre cercano di affrontare la loro prossima avversaria, Maria Antonietta. Behrad convince gli altri a portare anche Zari, nel frattempo Costantine aiutato da Charlie, affronta una conoscenza del suo passato, portandolo a rivivere alcuni momenti importanti della sua vita. Nell'episodio saranno presenti anche Brandon Routh, Dominic Purcell, Nick Zano, Courtney Ford e Olivia Swann".

La puntata è stata diretta da Avi Youabian, mentre la sceneggiatura è opera di Morgan Faust e andrà in onda domani martedì 11 febbraio. Inoltre vi segnaliamo la nuova sigla di Legends of Tomorrow, cambiata dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite.