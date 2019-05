Nuove immagini di Stranger Things 3 ci mostrano due 'coppie'

Stranger Things 3 debutterà a luglio su Netflix, ma intanto possiamo goderci nuove immagini esclusive dedicate ad alcuni protagonisti della serie creata dai fratelli Duffer. Guardiamole insieme!

Gli screenshot sono stati pubblicati in esclusiva dai colleghi di Entertainment Weekly e ci mostrano Steve, Justin, Mike e Undici, quattro dei protagonisti assoluti di Stranger Things. Nella prima, che potete ammirare nella copertina in alto, vediamo Dustin e Steve intenti a spiare qualcosa (o qualcuno). Non dovrebbe stupire vederli insieme, visto che i due hanno legato durante la Stagione 2 e, stando alle anticipazioni, la loro amicizia crescerà durante la season 3. Di fatto, rappresentano una coppia fraterna, come un fratello maggiore nei confronti del fratello minore.

L'altra coppia di cui parlavamo è formata, ovviamente, da Mike e Undici, che vengono ritratti nella cameretta del ragazzo mentre sono intenti a leggere un libro sul letto. Quest'ultima immagine, così come i poster ufficiali di Stranger Things 3 ci dimostrano quanto siano cresciuti i protagonisti, ormai quasi dei teenager che si apprestano a frequentare il liceo.

Cosa vi aspettate dalla terza stagione di Stranger Things?