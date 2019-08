Nuove immagini di The Mandalorian, in arrivo su Disney+

Nel corso del D23 è stato mostrato il primo trailer ufficiale di The Mandalorian, la nuova serie della Lucasfilm ambientata nell'universo di Star Wars. In più, è arrivato anche un primo gruppo di immagini in cui possiamo vedere i personaggi interpretati da Pedro Pascal, Carl Weathers, Giancarlo Esposito e Werner Herzog.

The Mandalorian racconta la storia di un cacciatore di taglie, interpretato da Pedro Pascal e che affronterà avventure in mondi mai visti prima nella galassia del franchise. Parlando della serie, il creatore Jon Favreau aveva raccontato infatti: "la storia che voglio raccontare è qualcosa di più intimo e con nuovi personaggi".



La serie debutterà sulla nuova piattaforma di streaming Disney+, anche se gli episodi potrebbero non essere distribuiti tutti in un colpo solo, ma pubblicati a cadenza regolare uno per volta fin dal 12 novembre, giorno del lancio del servizio. In Italia, dovremo attendere un po' di più.



Durante il panel è stata anche annunciata l'aggiunta di Ming-Na Wen al cast. L'attrice è già amata dai fan Marvel e Disney grazie alla sua interpretazione dell'agente May in Agents of Shield, la cui conclusione è prevista con la prossima settima stagione.



Potete guardare le nuove immagini seguendo il link della fonte in calce all'articolo.



Siete in attesa di The Mandalorian? Che aspettative avete?