Nuove immagini ufficiali per la serie targata The CW, Nancy Drew

Delle nuove immagini ufficiali sono state diffuse da The CW per la serie sulla giovane detective del Maine in arrivo questo autunno sul network, Nancy Drew.

"I misteri sono ovunque, e io adoro risolverli"

Nancy Drew è pronta ad approdare su The CW con il volto di Kennedy McMann, e con lei anche gli altri abitanti di Horseshoe Bay, Maine, e i misteri che li accompagnano.

Il popolare personaggio protagonista di una collana di romanzi gialli americani sarà alle prese con omicidi, criminali, individui sospetti e... Fantasmi?

I produttori hanno già anticipato un elemento dark che caratterizzerà la serie e la renderà "più adulta", anche in virtù dell'età di Nancy, qui diciottenne e appena diplomata.

A causa dell'improvvisa scomparsa della madre, la ragazza abbandonerà temporaneamente i piani per il college, e farà ritorno nella sua città natale, dove inizierà a lavorare come cameriera. Ma un omicidio è dietro l'angolo, e Nancy finirà col diventare uno dei sospettati... Forse è davvero arrivata l'ora di rispolverare le sue doti investigative.

E anche noi ora, grazie alle nuove immagini diffuse dal network (che troverete sfogliando la nostra gallery), possiamo farci un'idea più chiara di quello che ci aspetta negli episodi della prima stagione dello show, in onda dal 9 ottobre anche su CBS All Access.