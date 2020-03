Nuove puntate di The Flash e delle serie dell'Arrowverse andranno in onda ad aprile

Avevamo già scritto del ritorno di The Flash, adesso il network The CW ha sorpreso i fan dei suoi show rivelando la data della messa in onda delle puntate inedite delle varie serie ambientate nell'Arrowverse.

A causa dell'emergenza Coronavirus la produzione di tutte le serie in America è stata sospesa. Questo evento ha colto di sorpresa tutti i principali canali televisivi, al lavoro sui finali di stagione di numerose opere, tra cui The Flash e Supergirl. I dirigenti di The CW hanno quindi deciso di prendere tempo, mandando in onda repliche, decidendo infine la nuova programmazione del suo palinsesto: i primi show a ritornare saranno Legends of Tomorrow e quello dedicato a Barry Allen, i loro episodi inediti andranno in onda il prossimo 21 aprile.

Per Supergirl e Batwoman invece dovremo aspettare la domenica successiva, 26 aprile, per vedere le restanti puntate della stagione. Purtroppo solo Legends of Tomorrow è stata completata in tempo, The Flash infatti proseguirà fino al 19 maggio, il finale invece sarà trasmesso in una data ancora da decidere, ma in molti pensano che diventerà la première di The Flash 7.

Sono comunque ottime notizie per i fan dei personaggi DC, che potranno vedere come continuano le avventure dei loro supereroi preferiti.