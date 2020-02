Le nuove puntate di The Walking Dead saranno terrificanti

La sinossi ufficiale della seconda parte di The Walking Dead 10 ha confermato i presentimenti peggiori dei fan: i protagonisti della serie sono in serio pericolo e i primi commenti di chi ha visto la première della stagione confermano le atmosfere horror viste nel trailer.

Come sapete Carol, Daryl, Aaron e gli altri personaggi presenti nella show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman sono attualmente rinchiusi in un sistema di caverne, la cui uscita rimane inaccessibile a causa della trappola ideata da Alpha, che ha portato un'orda di zombi a bloccare la strada ai suoi avversari. Secondo quanto dichiarato dalla stessa showrunner gli autori si sono ispirati ad alcuni film horror, primo fra tutti "The Descent", pellicola del 2005 incentrata su un gruppo di ragazze che decidono di esplorare una grotta, rimanendo bloccate dentro e scoprendo di essere braccate da un gruppo di mostri.

Anche la puntata successiva, intitolata "Stalker" ci mostrerà gli abitanti di Alexandria impegnati ad affrontare una minaccia che si trova dentro le mura della città, con un episodio che ricorderà a tratti i film del franchise "Halloween".

In attesa del 23 febbraio, data in cui andrà in onda "Squeeze" quindi vi segnaliamo la nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead 10.