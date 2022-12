Nuove serie cercasi: 5 capolavori che abbiamo perso nel 2022

Prima vera annata in cui le ristrettezze da Covid non si sono fatte sentire sui set e anzi hanno permesso una clamorosa rinascita del mondo dell'intrattenimento, il 2022 si prepara a chiusura. Quali i migliori film, quali le migliori serie, ma soprattutto a quali abbiamo dovuto dire addio con la loro fine o cancellazione?

Quella di realizzare una propria, personale classifica dei migliori film in chiusura d’anno, è una delle grandi tradizioni di spettatori e testate online. Famosissima ormai la classifica film di Barack Obama, pubblicata ogni fine d’anno dall’ex Presidente USA anche per proclamare quali film, secondo lui, incarnino messaggi importanti da comunicare al mondo. Ma il 2022 a dire il vero non è ancora del tutto concluso, soprattutto se dovete ancora recuperare i bellissimi film usciti a Dicembre.

Con le serie invece si fa più fatica, vista la loro durata e i rinnovi nel corso dell’anno. E infatti questa non sarà una classifica e non potrà essere comunque esaustiva. Si tratta piuttosto di fare un recap delle bellissime serie cui abbiamo dovuto dire addio nel corso di quest’anno, arrivate a conclusione o cancellate anzitempo. Partiamo da The Walking Dead, che più di qualcuno, in realtà, non è più disposto a definire capolavoro da diverse stagioni a questa parte. Ma si tratta comunque di uno show più che decennale, che ha modificato in modo indelebile la storia del piccolo schermo.

Capolavoro fino all’ultima puntata invece – e per alcuni, più che mai nell’ultima puntata – il Better Call Saul che è uscito dagli Emmy Awards, ancora una volta, senza alcun riconoscimento: grande scandalo. Secondo quanto anticipato da Vince Gilligan, la sua conclusione sarà anche quella definitiva per il Breaking Bad Universe, che non dovrebbe sfornare altri show. Per i palati più sopraffini invece, è anche tempo di salutare Atlanta arrivata ormai alla sua quarta stagione, che ha concluso la sua trasmissione sui canali d’oltreoceano.

Chiudono questa lista alquanto disordinata anche due show amatissimi dello schermo di Netflix: sempre alla quarta stagione, Ozark con Jason Bateman, che non avrà mai avuto il numero di spettatori degli altri show forse, ma è stato definito fino all’ultimo un piccolo capolavoro della televisione. E poi, molto più seguita invece, Peaky Blinders, al cui universo possiamo però aspettare ancora un po’ per dire addio, visto che si attende il film sequel firmato da Steven Knight che dovrebbe fungere idealmente da settima stagione e chiudere definitivamente l’arco di Tommy Shelby.

Moltissimi altri però, gli show conclusi nel corso del 2022. Quali vi vengono in mente in particolare? Ditecelo nei commenti!