Ecco le nuove serie che verranno trasmesse dalla ABC

Tra le nuove uscite della CBS, i rinnovi, la conclusione di serie come Madam Secretary, Big Brother e altri programmi di successo, come Young Sheldon e NCIS, l'emittente televisiva annuncia in anteprima i nuovi show a partire dal 23 settembre 2019.

La CBS ha annunciato in anteprima le date per i suoi show autunnali del 2019-2020, incluse le nuove aggiunte come Bob Hearts Abishola, All Rise, The Unicorn, Carol's Second Act ed Evil. Tutti e cinque in prima visione l'ultima settimana di settembre, con la commedia Bob Hearts Abishola e il dramma giudiziario di Simone Missick All Rise il lunedì, e i restanti tre in fila negli altri giorni di fine mese. Con una delle serie più seguite e alla quale è stato più difficile dire addio, e non solo per il pubblico, ma come sappiamo anche per il cast, e cioè The Big Bang Theory, non più in programma dopo 12 anni, la CBS ha spostato lo spin-off della serie Young Sheldon, che sta avendo particolare successo, in primissima serata il giovedì. Vale anche per la prima data della sesta e ultima stagione di Madam Secretary, che la CBS ha fissato per il 6 ottobre. Ecco le date precise e gli orari delle nuove serie CBS in onda da settembre

Lunedì 23 settembre alle 21:00 farà il suo debutto Bob Hearts Abishola, seguito da All Rise alle 22:00. Giovedì 26 settembre, in contemporanea con l'uscita del terzo capitolo della serie Young Sheldon alle ore 20:30, alle 21:00 ci sarà la premiere di The Unicorn e subito dopo Carol's Second Act fino alle 22:00 quando andrà in onda Evil, con due puntate o un pilota di un'ora. Senza contare tutte le premiere di serie in corso e la finale di Big Brother, settembre e Ottobre si riconfermano mesi pieni e, per la CBS, anche con molte novità. Staremo a vedere.